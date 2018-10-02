Вторник, 2 Октября 2018 года
10:14:06 МСК

Не подтвердила доход: у супруги свердловского чиновника отобрали дом

Общество

Проверяющие пришли к выводу, что за последние три года супруги не могли на него заработать

Не подтвердила доход: у супруги свердловского чиновника отобрали дом
pexels.com
Замок

Первоуральск, Свердловская область, 2 октября 2018, 09:30 — REGNUM  В Свердловской области супруга одного из чиновников лишилась дома и участка земли, купленных за 5,3 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Чиновник работал в администрации Первоуральска до конца 2014 года. В справке о доходах за год он указал наличие у супруги дома площадью 181,2 кв. метров и участка земли в 905 кв. метров. При этом в ходе проверки выяснилось, что за три предыдущих покупке года семейная чета не имела возможности заработать на такой дом.

Законности получения доходов, на которые был куплен дом, супруги не подтвердили. В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием обратить объект в доход государства. Первоуральский городской суд в ноябре 2016 года отказался удовлетворить это требование. Но Свердловский облсуд согласился с позицией прокуратуры.

Ответчики не пожелали исполнить решение суда. Тогда в дело вмешались судебные приставы. К настоящему моменту дом и участок переданы в собственность государства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить