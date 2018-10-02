В Дагестане высадился очередной десант — на этот раз из ФОМСа

Махачкала, , 09:24 — REGNUM В Дагестан для оказания помощи сотрудникам Территориального фонда обязательного медицинского страхования прибыла группа из главка. Представители федерального ФОМСа прибыли в Дагестан, чтобы изучить эффективность работы коллег и оказать им методологическую помощь.

В республику группа специалистов прибыла по договоренности главы Дагестана Владимира Васильева с председателем Фонда Натальей Стадченко, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе руководителя региона. В составе группы сотрудники не только из главка, но и из региональных фондов субъектов РФ. Они в течение месяца будут изучать состояние дел в Дагестане в сфере медицинского страхования.

Заместитель председателя ФОМС Юрий Нечепоренко рассказал, что предметом изучения специалистов ведомства станут в том числе бухгалтерское и юридическое направления деятельности дагестанского отделения. Это будет сделано для того, чтобы «грамотно сформировать полный пакет документов на следующий год», «рассчитать объемы средств в части расходов на здравоохранение».

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Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2018 года в Дагестане побывали уже десанты из Минздрава РФ, Федеральной налоговой службы, «Россетей». С их помощью были вскрыты многочисленные нарушения в работе региональных профильных ведомств. Специалисты из федеральных главков оказали значительную помощь в работе местных коллег.

А представительный десант из Генпрокуратуры, МВД и СКР выявил несколько сотен коррупционных нарушений и установил многомиллионные хищения в различных сферах деятельности. По словам Владимира Васильева, уволены более 200 сотрудников разных ведомств и работа по очищению Дагестана от коррупционеров продолжается.

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Напомним, в августе 2018 года был задержан и руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов. Его подозревают в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Сумма похищенных участниками преступного сообщества, созданного Сулеймановым, бюджетных денежных средств, как считает следствие, составляет 210 млн рублей.

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