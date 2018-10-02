Новинка от Google Maps: в 13 городах РФ теперь можно отслеживать автобусы

Москва, , 09:16 — REGNUM Жители 13 городов России теперь смогут до минуты планировать свои поездки на общественном транспорте. Такую возможность даёт новая функция, которая появилась в приложении Google Maps. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать на карте перемещения автобусов, троллейбусов и маршруток. Об этом сообщается в блоге компании.

Читайте также: Сервис Google Maps стал показывать Землю шарообразной

Функция доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани и Калининграде, Омске, Нижнем Новгороде и Новосибирске, Челябинске, Сочи, Перми, Самаре.

В компании Google отметили, что новая функция будет полезна для тех, «кто совмещает поездки на автомобиле с поездками в общественном транспорте». Горожане смогут узнавать полезную информацию о каждом отрезке пути: пробках на дорогах, времени прибытия следующего автобуса и расстоянии от остановки до офиса.

Читайте также: Google добавит на карты городов данные о качестве воздуха

Кроме того, разработчики интегрировали в Карты Google Play Музыку и Apple Music. Теперь пользователи смогут слушать музыку, не отключая навигацию.

Новые функции появятся на Android и iOS начиная с первой недели октября.