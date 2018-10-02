В Казахстане назвали шесть проблем в системе здравоохранения

Астана, , 09:17 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана обобщило все свои основные проблемы в шесть групп, сообщает 2 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра здравоохранения Елжана Биртанова.

К этим группам носятся качество медицинских услуг, дефицит квалифицированных кадров, лекарственное обеспечение, обновление оборудования, информированность населения о системе обязательного социального медицинского страхования, прозрачность здравоохранения и низкий уровень здоровья населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября на заседании правительства Елжан Биртанов заявил, что для повышения качества медицинского обслуживания необходимо снизить нагрузку на врачей.

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