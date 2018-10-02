В 2019 году Тула примет XX Российско-финляндский культурный форум

Тула, , 09:12 — REGNUM В 2019 году Тула станет площадкой для проведения XX Российско-финляндского культурного форума. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в управлении пресс-службы правительства региона.

Как сообщается, презентация Тульской области в качестве площадки для проведения мероприятия в следующем году состоялась в конце сентября в городе Савонлинна (Финляндия) в рамках XIX Российско-финляндского культурного форума по теме «Формирование культурно-туристического продукта и устойчивый туризм».

Регион на форуме представила заместитель директора департамента культуры министерства культуры Тульской области Лариса Козлова. Она рассказала, что в регионе при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина проводится масштабная системная работа по формированию в Туле современных культурных пространств, создаётся современная конкурентоспособная инфраструктура, приводятся в порядок памятники истории и архитектуры, открываются новые музеи, креативные городские площадки для молодежи и многое другое. Проведение по инициативе Министерства культуры РФ Российско-финляндского форума в Туле станет ещё одним шагом в формировании имиджа Тульской области как флагманского региона для реализации крупномасштабных событийных проектов российского и международного уровня, а также позиционирования одного из наиболее привлекательных туристских направлений центральной России.

Юбилейный, XX форум, который будет посвящен 75-летию установления добрососедских отношений между Россией и Финляндией, пройдет в Туле с 27 по 29 сентября 2019 года. Его темой станет «Традиционная культура как базис современных трендов». Организаторами ежегодных российско-финляндских культурных форумов выступают министерство образования и культуры Финляндии и Министерство культуры Российской Федерации.