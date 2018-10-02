Кузбасским пенсионерам и предпенсионерам сохранили льготы

Кемерово, , 09:06 — REGNUM На четвёртой внеочередной сессии Совета народных депутатов Кузбасса, которая прошла 1 октября, во втором, окончательном чтении был принят региональный закон о предоставлении мер социальной поддержки в отношении пенсионеров и предпенсионеров.

Напомним, 26 сентября, кемеровские депутаты проголосовали за принятие в первом чтении закона, сохраняющего весь комплекс мер для пенсионеров и для лиц предпенсионного возраста.

«27 сентября в Государственной Думе прошло третье, заключительное чтение законопроекта о пенсионной реформе. Парламентарии утвердили повышение пенсионного возраста — с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Мы, в свою очередь, не стали откладывать принятие нашего областного закона о сохранении мер социальной поддержки во втором чтении в «долгий ящик». Сегодня 37 депутатов областного совета единогласно поддержали принятие закона, сохраняющего нашим землякам весь тот объём льгот, который существовал раньше. Теперь получателями этих преференций при необходимых условиях будут и кузбассовцы предпенсионного возраста», — заявил спикер кузбасского парламента Вячеслав Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России ранее инициировало увеличение пенсионного возраста — для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Президент страны Владимир Путин рекомендовал ввести понятие предпенсионного возраста и сохранить региональные льготы, действующие для пенсионеров и для граждан, не вышедших на пенсию.

Тем временем, участники движения «Суть времени» в течение нескольких месяцев собирали подписи против пенсионной реформы. 25 сентября более миллиона подписей были переданы Администрацию президента России.