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В Ярославской области льготники получат компенсацию за вывоз мусора

Общество

Для этого нужно будет написать заявление

В Ярославской области льготники получат компенсацию за вывоз мусора
Иллюстрация: Yarregion.ru
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Ярославль, 2 октября 2018, 09:05 — REGNUM  В Ярославской области льготы по жилищно-коммунальным услугам распространяются и на услугу регионального оператора по обращению с отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

С 1 сентября региональный оператор приступил к работе, вывоз мусора в квитанциях за сентябрь будет выделен отдельной строкой.

Схема предоставления компенсаций на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО такая же, как для всех коммунальных услуг. Квитанцию за сентябрь, которая придет в октябре, необходимо оплатить полностью, а в ноябре региональный департамент труда и социальной поддержки населения предоставит соответствующие компенсационные выплаты в установленном порядке по заявительному принципу», — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Для получения компенсации необходимо написать заявление в МФЦ или отдел социальной защиты по месту жительства.

Условия получения мер соцподдержки и их размер прописаны в Социальном кодексе Ярославской области, региональном законе «О компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», а также в федеральных законах. В случае возникновения вопросов, связанных с начислениями компенсаций, обращаться можно по телефонам расчетных центров, указанных в квитанциях, или в отделы социальной защиты по месту жительства.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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