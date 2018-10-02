Кадры военных лет – уникальная находка ростовских поисковиков

Ростов-на-Дону, , 08:54 — REGNUM Поисковики объединения «Миус-фронт» поделились хорошей новостью — на линии Ростовского оборонительного рубежа, практически в городской черте, они нашли фотоаппарат с фотоплёнкой внутри. В ближайшее время находку отправят в специальную лабораторию, передаёт ИА REGNUM.

«В старом окопе, вырытом ростовчанами осенью 1941 года, был обнаружен погибший от пулевого ранения в голову политрук. Рядом с ним в небольшой стрелковой ячейке лежала полевая офицерская сумка. В ней поисковики обнаружили внутри фотоаппарат Leica Camera AG. В фотоаппарате находилась фотопленка Kodak AG в хорошем состоянии. Судя по всему, в одной из специальных лабораторий её удастся проявить и отпечатать фотографии», — отметили в организации.

Поисковики надеются, что смогут увидеть и показать кадры боев за Ростов-на-Дону 1941 года или снимки военного прошлого города. По их словам, такие кадры чрезвычайно редки.

ИА REGNUM напоминает, что летом текущего года представители поискового отряда «Миус-фронт» развернули масштабную экспедицию под Таганрогом. За это время добровольцы не только нашли снаряжение красноармейцев, боеприпасы, но и подняли останки погибших защитников Отечества.

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