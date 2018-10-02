Студенты Томского политеха помогают пострадавшим от пожара на Вавилова

Томск, , 08:43 — REGNUM Добровольцы-спасатели Студенческого корпуса Томского политехнического университета принимают участие в работе на месте пожара, который произошел в Томске в жилом доме на улице Вавилова, 10, сообщает 2 октября пресс-служба вуза.

«Ребята оперативно отреагировали на призыв старших товарищей о помощи в ликвидации последствий пожара несмотря на выходные дни, и уже 29 сентября с утра работали на месте происшествия плечом к плечу с профессионалами», — пояснил начальник Штаба по делам ГО и ЧС ТПУ, руководитель Студенческого корпуса спасателей ТПУ Игорь Романцов.

По его словам, на прилегающей к дому территории была развернута штабная палатка, где желающие могли погреться и выпить горячего чая.

Возгорание в жилом доме произошло вечером 27 сентября. Площадь возгорания составила 680 квадратных метров. В доме проживали 287 человек. Для пострадавших организовали сбор вещей, жильцов разместили в гостинице и жилье от маневренного фонда. 29 и 30 сентября был организован доступ в квартиры, пострадавшие от огня и воды, что бы жильцы смогли забрать имущество, уцелевшее в пожаре.

По данным пресс-службы мэрии Томска, на сегодняшний день в четвертый блок жилого дома, который не пострадал от огня, уже подано электричество, отопление, горячая и холодная вода. Жильцы шести квартир, расположенных в блоке, уже вернулись к себе домой.

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