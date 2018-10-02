Экс-глава МЧС Кузбасса обжаловал продление ареста

Кемерово, , 08:36 — REGNUM Бывший глава Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в «Зимней вишне», обжаловал продление ареста. Об этом говорится в материалах Центрального районного суда, опубликованных 2 октября.

Не согласен с продлением ареста и другой фигурант уголовного дела — экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерова, Березовского и Кемеровского районов МЧС Григорий Терентьев. Апелляционные жалобы Мамонтова и Терентьева будут переданы на рассмотрение в Кемеровский областной суд.

Обоих фигурантов задержали 25 мая, поместили под стражу по решению суда. 21 сентября арест был продлен по ходатайству следствия. Мамонтову — до 25 декабря, Тереньтьеву — до 25 ноября.

По версии следствия, на бывших главе и сотруднике регионального МЧС лежит ответственность за гибель людей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года. Тогда погибли 60 человек, большинство из них — дети. Обвиняемыми по делу проходят 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября суд отклонил апелляцию на решение о продлении ареста для руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина. По версии следствия, он допустил халатность при тушении ТРЦ.

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