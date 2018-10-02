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В Казахстане планируют снизить нагрузку на врачей

Общество

На снижение качества медицинского обслуживания влияют большие очереди

Астана, 2 октября 2018, 08:23 — REGNUM  Для повышения качества медицинского обслуживания в Казахстане необходимо снизить нагрузку на врачей общей практики, заявил 2 октября министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на заседании правительства, сообщает агентство «КазТАГ».

Министр отметил, что на снижение качества медицинского обслуживания влияют большие очереди, частые направления к узким специалистам, а также общая перегруженность медицинских работников.

Биртанов предложил снизить нагрузку на врачей путем создания новых участков и развития малых форм первичной медико-санитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу эффективности здравоохранения, составленному Bloomberg, в 2018 году Казахстан поднялся на одну строчку, опередив Германию и Россию.

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