ООН: 191 тыс. человек в Индонезии нуждаются в гуманитарной помощи

Нью-Йорк, США, , 08:21 — REGNUM 191 тыс. человек в Индонезии нуждаются в неотложной гуманитарной помощи, сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН.

«Около 46 тыс. детей и 14 тыс. пожилых людей, которые часто живут далеко от городских центров, где правительство фокусирует свои усилия, нуждаются в помощи», — говорится в сообщении.

Согласно оценке индонезийского агентства по борьбе со стихийными бедствиями, землетрясение 28 сентября 2018 года унесло жизни по меньшей мере 844 человек и 59 тыс. лиц были эвакуированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия обратилась за международной помощью. Десятки гуманитарных организаций и неправительственных организаций заявили, что готовы оказать экстренную помощь, но основная трудность заключается в недоступности районов из-за поврежденных дорог и аэропортов.