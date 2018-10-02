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ООН: 191 тыс. человек в Индонезии нуждаются в гуманитарной помощи

Общество

Более 46 тыс. детей пострадали из-за землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси

Нью-Йорк, США, 2 октября 2018, 08:21 — REGNUM  191 тыс. человек в Индонезии нуждаются в неотложной гуманитарной помощи, сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН.

«Около 46 тыс. детей и 14 тыс. пожилых людей, которые часто живут далеко от городских центров, где правительство фокусирует свои усилия, нуждаются в помощи», — говорится в сообщении.

Согласно оценке индонезийского агентства по борьбе со стихийными бедствиями, землетрясение 28 сентября 2018 года унесло жизни по меньшей мере 844 человек и 59 тыс. лиц были эвакуированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия обратилась за международной помощью. Десятки гуманитарных организаций и неправительственных организаций заявили, что готовы оказать экстренную помощь, но основная трудность заключается в недоступности районов из-за поврежденных дорог и аэропортов.

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Землетрясения
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