Один из участников вооружённого нападения на школу Перми идет под суд

Пермь, , 08:14 — REGNUM В Перми громкое уголовное дело о вооруженном нападении двух подростков на учителя и младшеклассников школы № 127 направлено в суд. Материалы переданного в судебную инстанцию дела касаются только одного подростка. Ему предъявлено обвинение в разбое, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, покушении на убийство двух и более лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР.

По версии следствия, парень вместе со знакомым, который являлся учеником 10-го класса школы № 127, спланировали убийство и 15 января 2018 года совершили нападение на школу. Вооружившись ножами, подростки проникли в здание. Налет злоумышленники совершили на учителя и учеников четвертого класса. Ворвавшись в кабинет во время урока, они стали наносить удары.

Самые тяжелые ранения получила педагог. Она, как могла, защищала своих воспитанников. Ей удалось вывести детей из класса. Впоследствии женщине потребовался длительный курс лечения, врачи долго боролись за ее жизнь. За отвагу она награждена медалью.

От действий агрессивных подростков пострадали 10 учеников четвертого класса. Все они были госпитализированы. Одному ребенку потребовалось лечение в московской клинике, у мальчика серьезно травмирован глаз.

После нападения на детей и педагога подростки попытались убить друг друга, но их задержали сотрудники охранного предприятия. Один подросток с ранениями был госпитализирован.

Под суд идет один из нападавших парней, второй признан невменяемым, и в отношении него вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Материалы дела выделены в отдельное производство. Специальная экспертиза проводилась в Москве в институте Сербского. Эксперты вынесли заключение, согласно которому обвиняемый в момент совершения нападения был невменяемым.

Вооруженное нападение на пермскую школу вызвало огромный резонанс. Уголовное дело по поводу покушения на убийство первоначально возбудило СУ СКР по Пермскому краю, но впоследствии передало материалы своим коллегам из Третьего следственного управления ГСУ СКР.

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