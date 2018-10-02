В дальневосточных городах стартовала конференция Far East Con — 2018

Якутск, , 08:02 — REGNUM Ученые и эксперты нескольких дальневосточных городов России приняли участие в работе международной конференции по промышленному инжинирингу Far East Con — 2018 в формате телемоста, сообщает 2 октября пресс-служба Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова со ссылкой на проректора по науке и инновациям СВФУ Константина Кривошапкина.

Целью мероприятия является информирование ученых и практиков о наиболее перспективных направлениях исследований и достижениях в области промышленного инжиниринга.

«Конференция охватила пять городов Дальнего Востока — Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Благовещенск, Владивосток и Якутск, также участвует г. Москва и страны дальнего зарубежья. Современные технологии, промышленный инжиниринг особенно важны для Якутии, расположенной на вечной мерзлоте. Надеемся, что в результате дискуссий будут озвучены конструктивные предложения по решению проблем и устойчивому развитию Арктики и северных территорий», — сообщил представитель вуза.

В свою очередь, председатель Дальневосточной подсекции IEEE (Институт инженеров электротехники и электроники) Денис Соловьев в приветственном слове к участникам мероприятия отметил, что IEEE является техническим спонсором конференции.

«Рецензирование научных статей осуществлялось через эту систему. Подано около пяти тысяч статей, рецензирование прошли порядка двух тысяч, часть статей будет опубликована в этом году, часть в следующем», — сказал он.

Работа Far East Con — 2018 будет проходить по четырем секциям: «Науки о земле», «Автоматика и энергетика», «Материаловедение и строительство», «Экономика и производство», также состоится пленарное заседание. СВФУ выступает партнером мероприятия.