Испанские СМИ: В Каталонии нет республики, и от речей она не появится

Мадрид, , 07:45 — REGNUM Ровно год прошел с тех пор, как 1 октября 2017 года свыше 90% каталонцев, пришедших на избирательные участки, ответили «да» на вопрос «Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики?» Тогда Мадрид посчитал действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными, и декларация независимости Каталонии не была принята.

Сегодня, в первую годовщину референдума, испанские СМИ освещают акции протеста, организованные по всей Каталонии Комитетами защиты республики (CDR), подводят итоги сложнейших для региона 12 месяцев и вспоминают события 1 октября 2017 года.

Весь день ведущие испанские СМИ — El Mundo, El Pais, ABC, La Vanguardia, 20 minutos — вели прямые репортажи с улиц Барселоны, Жироны и других городов Каталонии, где проходили многолюдные демонстрации, рассказывали об акциях памяти непризнанного референдума и следили за высказываниями политических лидеров.

Больше всего внимания каталонским событиям уделило, разумеется, местное издание La Vanguardia, пристально следившее за каждым шагом сторонников референдума и реакцией на происходящее как местных, так и испанских властей. В интернет-версии издания доступна подборка видеозаписей основных событий этого дня: захвата вокзала в Жироне, сооружения баррикады из шин на трассе AP7, снятия испанского флага с представительства Женералитета в Жироне, перекрытия членами CDR улиц Барселоны, массовых студенческих выступлений, слов поддержки президента Каталонии Кима Терры, обращенных к сторонникам независимости региона. Вспоминало издание и 1 октября 2017 года, в том числе фоторепортажем «Ключевые дни 1−0». Кроме того, редакцией был подготовлен подробный материал «От 1 октября до 1 октября: 12 месяцев шока. Самый неспокойный год для каталонской политики в деталях».

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Издание El Pais, также освещавшее действия сторонников независимости Каталонии, сделало акцент на политических противоречиях между Комитетами защиты республики и правительством Кима Торры. «CDR игнорируют заигрывания Торры и вновь требуют его отставки», — подчеркивает газета. Аналитические материалы издания («Двойной обман 1 октября», «Без республики и без Женералитета») полны скепсиса в адрес каталонских событий 2017 года. «Весь мир, в том числе Торра, знает: сейчас в Каталонии нет республики, и от вдохновляющих речей она не появится», — напоминает El Pais.

El Mundo, описав основные события дня, сосредоточилось на политических заявлениях. Сообщив о том, что Ким Торра на словах поддержал акции Комитетов защиты республики в память о референдуме 1 октября, издание приводит реакцию на них министра иностранных дел Испании Йозефа Боррела. Мадрид устами Боррела напомнил президенту Каталонии, что он обязан поддерживать порядок в регионе.

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ABC уделило внимание не только политической стороне событий, рассказав о выступлении лидера Народной партии Пабло Касадо, но и экономической. «Мадрид извлек выгоду из референдума, захватив 2 339 каталонских предприятий», — подвело издание итоги года. Извечное противостояние двух экономических зон, Мадрида и Каталонии, сейчас складывается не в пользу последней из-за политической нестабильности в регионе.

20 minutos, в свою очередь, осветило акции протеста в Барселоне, а также сделало акцент на громких политических заявлениях сегодняшнего дня и на той сложной ситуации, в которой оказался президент Каталонии Ким Торра, вынужденный отвечать на нападки со стороны нескольких партий одновременно.