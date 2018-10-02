В Прикамье силовики проводят проверку по факту насилия в детском саду

Березники, Пермский край, , 07:45 — REGNUM В Березниках Пермского края проводится доследственная проверка по факту насилия в отношении воспитанника детского сада. 28 сентября 2018 года помощник воспитателя на несколько минут заклеила ребенку рот скотчем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Напомним, поведение няни вызвало большой резонанс. Заведующая детского сада заявила, что женщина находилась на испытательном сроке и после скандального случая ее уволили. Также руководитель дошкольного образовательного учреждения отметила, что при устройстве на работу няней женщина произвела благоприятное впечатление. В детском саду считали, что многодетная мать (имеет трех детей) справится с обязанностями.

Мать пострадавшего ребенка в свою очередь заявила, что исход с увольнением «злой няни» ее устраивает, и в суд она не намерена обращаться. По словам жительницы Березников, теперь уже бывшая няня принесла свои извинения и призналась, что была не права.

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