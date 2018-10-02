В Кемеровском университете открылась студия уличных танцев

Кемерово, , 07:43 — REGNUM Создать собственную команду танцоров, которая будет «привносить что-то значимое и динамичное» в жизнь университета, решили хореографы, студентки Кемеровского государственного университета Вилора Осьмина и Анна Онищенко, сообщает 2 октября пресс-служба вуза.

«Студия уличных танцев — это нонсенс в нашем вузе. Она будет работать именно на продвижение, на создание нового в проектах не только внутриуниверситетских, но и всероссийских», — пояснили инициаторы проекта.

По их словам, танцевальный коллектив ждет участие в университетском конкурсе «Грация», в проекте «В движении», а высшей планкой может стать фестиваль «Российская студенческая весна». Инициаторы проекта убеждены, что мероприятия студии позволят раскрывать и развивать человека как личность.

Набор в студию состоялся в конце сентября. В планах — отбор ребят, работающих в направлениях breakdance, popping и locking.

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