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Добровольцы из США обучат сельских школьников Казахстана английскому языку

Общество

Волонтеры прибыли в Туркесатнскую область

Туркестан, Казахстан, 2 октября 2018, 07:49 — REGNUM  Двое добровольцев из США в течение двух месяцев будут обучать казахстанских школьников в Туркестанской области английскому языку, сообщили 1 октября в правящей партии Казахстана «Нур Отан» в социальных сетях.

Марко Перез, Кэтрин Элиот будут проводить внеклассные уроки в селе Тасарык Толебийского района и в селе Таукент Сузакского района. Обучение организуется в рамках партийного проекта «English for zhasta».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках вышеуказанной программы в Атыраускую область Казахстана направлены 12 волонтеров, которые с 20 сентября по 20 ноября будут обучать английскому языку 500 старшеклассников.

Читайте ранее в этом сюжете: Волонтеры помогут сельским школьникам Казахстана освоить английский язык

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