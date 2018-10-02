Обвиняемый в США «хакер» из РФ отказался от психиатрического обследования

Нью-Йорк, США, , 07:41 — REGNUM Гражданин России Евгений Никулин, который был экстрадирован из Чехии в США, где ему предъявили обвинение в совершении хакерских атак, отказался от детального психиатрического обследования. Ранее на таком обследовании настаивала сторона защиты обвиняемого.

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Дело о «российских хакерах»: ФБР использует карательную психиатрию

Как уточнил адвокат Никулина Аркадий Бух, ранее психиатрическую экспертизу его подзащитного запросил судья, который ведёт дело, чтобы удостоверится, способен ли Никулин отвечать перед судом.

Судебные слушания по этому делу назначены на 8−9 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Евгений Никулин был задержан в Чехии в октябре 2016 года по запросу Федерального бюро расследований (ФБР) США. Оказалось, что американский суд штата Калифорния обвиняет Никулина в совершении хакерских атак на цели в Соединённых Штатах. В ноябре 2016 года в министерство юстиции Чехии от российских властей поступило требование выдать им Никулина. В России он обвиняется в совершении в 2009 году кражи с помощью интернета $3450.

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30 марта 2018 года чешские власти экстрадировали гражданина РФ в США, где ему были предъявлены обвинения в совершении хакерских атак. Никулин себя виновным не признает. Добавим, что в сентябре 2018 года в посольстве России в США заявили, что при содержании в чешской тюрьме на гражданина России Евгения Никулина оказывалось психологическое давление с возможными намерениями заставить его пойти на сделку с американскими спецслужбами.

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