Победитель конкурса «Навыки мудрых»: «Моя жизнь круто изменилась!»

Екатеринбург, , 06:49 — REGNUM Пекарь и мастер производственного обучения в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже Эльмира Расковалова приняла участие в чемпионате рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» среди специалистов возрастной категории 50+. Этот конкурс прошёл 22−23 сентября в Москве. Эльмира Мирхатовна заняла первое место в номинации «Хлебопечение».

После возвращения на Урал Эльмира Расковалова ответила на вопросы корреспондента ИА REGNUM. По её словам, конкурс прошёл просто на отлично и ей всё понравилось. Благоприятствовала конкурсу и погода.

Значимость прошедшего конкурса в том, что он открывает новые возможности для людей в возрасте 50+. Так считают многие, кто принимал в нём участие. Разделяет это мнение и Эльмира Расковалова.

«Мы можем не только готовить студентов, но и сами выполнить это всё. задания, свой профессионализм проверить. Когда появилась возможность участвовать в этом движении, моя жизнь вообще круто изменилась. И мы совершенствуемся, новые технологии узнаём, всё новое. Мы студентов держим в тонусе, а они — нас», — сказала Эльмира Мирхатовна.

Впечатлила её и организация конкурса. Жили недалеко от ВДНХ, где проходил чемпионат. А на территории ВДНХ ей понравилась музыка ретро. «Мне всё понравилось! Впечатления очень хорошие!», — сказала Эльмира Расковалова.