Прокуратура Якутии требует урегулировать ситуацию с голодовкой пожарных

Якутск, , 05:31 — REGNUM Законность методики оплаты сверхурочных работ сотрудникам ГБУ «Противопожарная служба Якутии» проверят по распоряжению прокуратуры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, если нарушения будут обнаружены, то курирующим работу пожарных частей ведомствам республики придётся принять меры для их устранения.

Читайте также: В Якутии пожарные объявили голодовку: «Нас держат заложниками ситуации»

В прокуратуре пояснили, что поводом для первой, апрельской голодовки пожарных стало то, что им не доплачивали.

«Были выявлены многочисленные нарушения трудовых прав работников, выразившиеся в том числе в виде неустановления сокращенной продолжительности рабочего времени по результатам специальной оценки условий труда с 2014 года, неоплате сверхурочной работы с указанного времени, неустановлении учетного периода для её оплаты и прочее», — отметили в надзорном ведомстве, пояснив, что эти нарушения устранены. Сверхурочные пожарным выплачены на общую сумму 44,5 млн рублей.

Новая голодовка пожарных связана с неверной, по их мнению, методикой расчёта оплаты за отработанные сверх нормы часы, отсутствием доплат за вредность условий труда и требованием увеличить количество дней дополнительного отпуска. В госкомитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии констатировали, что такие изменения потребуют бюджетного финансирования в полмиллиарда рублей. Тем не менее, профильному ведомству поручено принять меры по урегулированию ситуации с работниками пожарных частей, объявившими голодовку.

Читайте также: В Якутии началась голодовка пожарных: «Нам недоплачивают!»

Как сообщало ИА REGNUM, повторная акция протеста пожарных Якутии началась 1 октября, в ней участвуют 14 человек — 13 из пожарной части в пригороде Якутска Кангалассы и один — из посёлка Нижний Бестях. Поддерживают требования голодающих около 60 сотрудников «Противопожарной службы Якутии» по всей республике.

Пожарные требуют, чтобы зарплату им рассчитывали не за пятидневку с оплатой переработок, а как положено — за отработанные сутками часы; чтобы обмундирование выдавалось в полном объёме и по сезону; чтобы состояние пожарных машин и зданий пожарных частей было надлежащим. А пока в Кангалассах находиться в здании просто невозможно — всё в плесени и грибке после того, как всё лето помещения заливало водой: крыша нуждалась в ремонте. В пожарной части Зырянки машина на сдутых колёсах. В гараже, где она стоит, разрушен асфальт, а здание самой части сильно облупилось. В Среднеколымске пожарные машины стоят в гараже со старыми деревянными воротами и кривой черепичной крышей — он больше похож на сарай. В Нижнем Бестяхе стены здания в трещинах, а санузел находится в жутком состоянии.

Читайте также: Пожарные в Якутии: «Как бы нам не пришлось самих себя тушить»