В соцсетях высмеяли Макрона за фото с неграми

Париж, , 04:43 — REGNUM Фотография президента Франции Эммануэля Макрона с двумя молодыми чернокожими людьми, один из которых показывал средний палец, получила большой резонанс в соцсетях и вызвала большое количество насмешек над французским лидером.

Само фото было сделано во время прогулки Макрона по острову Сен-Мартен. Один из молодых людей, запечатленных на фотографии, недавно вышел из тюрьмы. Второй, показывающий средний палец, учится.

«Он действительно должен любить юных «загорелых», чтобы так с ними фотографироваться. Это позор», — пишут неравнодушные пользователи в Twitter.

Большинство пользователей возмутились и считают такое поведение президента недостойным, некоторые же констатируют, что Франция «достигла дна».

«Это как сняться в гей-порно», — шутит еще один пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен высказала свое возмущение по поводу опубликованной фотографии французского президента. Макрон же в ответ на критику заявил, что любит каждого ребенка Франции.

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