Вторник, 2 Октября 2018 года
05:06:27 МСК

В соцсетях высмеяли Макрона за фото с неграми

Общество

И назвали это фото позором Франции

Париж, 2 октября 2018, 04:43 — REGNUM  Фотография президента Франции Эммануэля Макрона с двумя молодыми чернокожими людьми, один из которых показывал средний палец, получила большой резонанс в соцсетях и вызвала большое количество насмешек над французским лидером.

Само фото было сделано во время прогулки Макрона по острову Сен-Мартен. Один из молодых людей, запечатленных на фотографии, недавно вышел из тюрьмы. Второй, показывающий средний палец, учится.

«Он действительно должен любить юных «загорелых», чтобы так с ними фотографироваться. Это позор», — пишут неравнодушные пользователи в Twitter.

Большинство пользователей возмутились и считают такое поведение президента недостойным, некоторые же констатируют, что Франция «достигла дна».

«Это как сняться в гей-порно», — шутит еще один пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен высказала свое возмущение по поводу опубликованной фотографии французского президента. Макрон же в ответ на критику заявил, что любит каждого ребенка Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Фото Эммануэля Макрона в Сен-Мартен вызвало резкую критику

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием представителей власти
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить