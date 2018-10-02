В память о Шарле Азнавуре Эйфелеву башню осветили золотым цветом

Париж, , 04:10 — REGNUM Эйфелеву башню в Париже подсветили золотым цветом в память о знаменитом французском певце Шарле Азнавуре, сообщила мэр Парижа Анна Идальго в своем Twitter.

«Сегодня вечером, в 21:30, Париж отдает дань уважения Шарлю Азнавуру, транслируя на Йенском мосту его песни и его фотографии на гигантсом экране. Эйфелева башня будет подсвечена золотым цветом», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, всемирно известный французский певец, композитор, писатель и актер Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни 1 октября 2018 года на юге Франции. Артист, который недавно вернулся из турне по Японии, умер в своем доме.

Читайте ранее в этом сюжете: Армения объявит траур в связи со смертью Азнавура