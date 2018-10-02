В США возобновили дело против Роналду об изнасиловании

Лас-Вегас, США, , 03:41 — REGNUM Полиция Лас-Вегаса (США) возобновила уголовное дело об изнасиловании гражданки Соединенных Штатов в отношении португальского футболиста Криштиану Роналду, сообщил журналист BBC Дэн Роан в своем Twitter со ссылкой на местных правоохранителей.

«В сентябре 2018 уголовное дело было возобновлено и наши следователи изучают информацию, предоставленную потерпевшей. Расследование продолжается и в настоящее время никаких дополнительных подробностей нет», — привел журналист данные полиции.

Напомним, 28 сентября 2018 года немецкий журнал Spiegel опубликовал статью, в которой говорилось, что гражданка США Кэтрин Майорга обвинила португальского форварда Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году. Для того, чтобы Майорга хранила молчание, футболист заплатил ей 375 тысяч долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду назвал ложью информацию об изнасиловании в 2009 году в Лас-Вегасе. Его адвокат уже заявил, что готовит иски против журнала Spiegel, где впервые была обнародована эта информация.

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