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В Швеции откроется музей самой отвратительной еды

Общество

Экспонаты собирают по всему миру

Стокгольм, 2 октября 2018, 03:30 — REGNUM  Музей отвратительной еды откроется в шведском городе Мальмё 31 октября 2018 года, сообщает газета Independent.

В музее будут выставляться наиболее отвратительные блюда со всех стран мира, например, гнилое мясо акулы, которая является деликатесом в Исландии, или дуриан, заслуживший славу самого дурнопахнущего фрукта в мире. Большинство экспонатов будет содержаться в медицинских контейнерах, не пропускающих запах.

В числе прочих экспонатов будет и национальное шведское блюдо из ферментированной сельди — сюрстрёмминг. Как отмечают авторы экспозиции, половину блюд в музее нужно будет заменять каждый день, поэтому себестоимость выставки весьма дорогая.

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Развитие музеев
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