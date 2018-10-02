В Швеции откроется музей самой отвратительной еды

Стокгольм, , 03:30 — REGNUM Музей отвратительной еды откроется в шведском городе Мальмё 31 октября 2018 года, сообщает газета Independent.

В музее будут выставляться наиболее отвратительные блюда со всех стран мира, например, гнилое мясо акулы, которая является деликатесом в Исландии, или дуриан, заслуживший славу самого дурнопахнущего фрукта в мире. Большинство экспонатов будет содержаться в медицинских контейнерах, не пропускающих запах.

В числе прочих экспонатов будет и национальное шведское блюдо из ферментированной сельди — сюрстрёмминг. Как отмечают авторы экспозиции, половину блюд в музее нужно будет заменять каждый день, поэтому себестоимость выставки весьма дорогая.