Вдова Цапка отказалась от иска на снятие ареста с $6 млн

Ростов-на-Дону, , 02:34 — REGNUM Жена Сергея Цапка, лидера кущевской преступной группировки, отказалась от иска с требованием снять арест с $6 млн на ее счету, сообщает РАПСИ.

Таким образом, Ростовский областной суд прекратил производство по жалобе вдовы Цапка, которая раньше требовала снять арест со своего счета. Отмечается, Краснодарский краевой суд в 2013 году постановил реализовать арестованное в ходе следствия имущество, в том числе имущество, зарегистрированное на вдову Сергея Цапка.

Как сообщало ИА REGNUM, банда Цапков действовала в кубанской станице Кущевская с 1998 по 2010 годы. Следствием установлено, что на счету преступной группировки не менее 19 убийств, включая массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. Сергей Цапок в 2013 году был приговорен к пожизненному заключению, в 2014 году он скончался в тюрьме.

Читайте ранее в этом сюжете: Мать лидера банды Цапков вышла из тюрьмы досрочно