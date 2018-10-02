В Сан-Марино торжественно открыли памятник Юрию Гагарину

Сан-Марино, , 00:55 — REGNUM В Сан-Марино состоялась торжественная церемония открытия памятника советскому космонавту и первому человеку в космосе Юрию Гагарину, сообщает пресс-служба посольства России.

Открытие памятника было приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Сан-Марино. На мероприятии присутствовали российский посол в Италии и Республике Сан-Марино Сергей Разов и представители руководства республики. Как отметил Разов, в столице Сан-Марино установлен и памятник жертвам трагедии в Беслане. По его словам, это символизирует искреннюю дружбу между странами.

Отмечается, что установка памятников Гагарину является масштабным проектом российского фонда «Диалог культур — Единый мир». В Италии таких памятников открыли уже пять.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года памятную доску в честь Юрия Гагарина открыли на французском острове Бендор. Сообщается, что в 1960-е годы Гагарин более суток отдыхал на острове по приглашению владельца курорта Поля Рикара. Мемориальную доску установили на набережной порта Сен-Пьер де Эмбис.

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