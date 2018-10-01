Аэропорт Лос-Анджелеса разрешил пассажирам проносить марихуану на борт

Лос-Анджелес, США, , 23:49 — REGNUM Международный аэропорт Лос-Анджелеса разрешил пассажирам проносить на борт самолёта до 28,5 граммов марихуаны, передаёт 1 октября The Sun.

В обновлённых правилах аэропорта указывается, что в связи с легализацией употребления марихуаны в штате вещество разрешается проносить пассажирам, достигшим возраста 21 года.

В то же время руководство воздушной гавани предупреждает, что хранение марихуаны по-прежнему является федеральным преступлением в Соединённых Штатах, а также рекомендуют пассажирам дважды подумать, прежде чем отправится в поездку с марихуаной, поскольку правила в пункте назначения могут отличаться от действующих в Лос-Анджелесе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калифорнии с 1 января 2018 года разрешена официальная торговля марихуаной. Осуществлять торговлю могут магазины, получившие соответствующую лицензию у властей и регулирующих органов Калифорнии. Приобретать наркотик могут лица от 21 года. Также марихуану в Калифорнии разрешено использовать в рекреационных целях.