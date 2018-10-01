По 2 млн рублей получат семьи погибших в кипятке петербуржцев

Санкт-Петербург, , 23:49 — REGNUM Семьям двоих молодых людей, погибших в результате прорыва теплотрассы в Петербурге 28 сентября, выплатят по 2 млн рублей. Кроме того, им будут оплачены все расходы на погребение. Об этом на телеканале «78» сообщил 1 октября генеральный директор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко.

Он высказал слова соболезнования родственникам жертв коммунальной аварии и уточнил, что на похороны двоих 20-летних парней будет выделено не менее 25 тыс. рублей каждой семье. Если фактические расходы превысят эту сумму, они также будут оплачены.

«Мы с родными находимся на связи. Наши представители с ними созвонились, договорились о встрече на завтра», — сказал Игорь Стренадко.

Тем временем петербуржцы приносят к месту трагедии цветы и иконки.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 28 сентября во дворе дома 20 по Измайловскому проспекту лопнула труба горячего водоснабжения. На месте прорыва образовалась воронка, а горячая вода хлынула в кафе, находящее в подвальном помещении дома. Двое из четырех находившихся внутри молодых людей не смогли выбраться и погибли на месте от ожогов.

Органами СКР возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц». Свою проверку ведет также прокуратура Петербурга.

Приступила к работе межведомственная комиссия с участием представителей Жилищного комитета Санкт-Петербурга, МЧС, Ростехнадзора.

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