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Автокефалию раскольникам Украины могут дать через неделю — Филарет

Общество

Глава религиозной организации «Киевский патриархат» готовится собирать объединительный съезд

Киев, 1 октября 2018, 23:35 — REGNUM  Томос об автокефалии украинских раскольников может быть издан 9−11 октября 2018 года, заявил глава «Киевского патриархата» Михаил Денисенко, более известный под псевдонимом Филарет 1 октября в эфире украинского «Пятого канала», который принадлежит президенту Петру Порошенко.

«Сначала — решение о томосе, а потом уже мы договариваемся о созыве объединительного собора. Я думаю, что мы не будем затягивать созыв самого собора. Если томос будет принят 9−13 октября этого года, то в октябре мы можем созвать этот собор. Если же томос примут позже, то, конечно, соберем позже, но в этом году мы надеемся, что все это свершится», — считает Филарет.

Напомним, украинские раскольники открыто готовятся отнимать храмы у Украинской православной церкви. Захват Почаевской и Киево-печерской лавры запланирован на 14 октября — день основания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Автокефалия Украинской православной церкви
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