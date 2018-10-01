Автокефалию раскольникам Украины могут дать через неделю — Филарет

Киев, , 23:35 — REGNUM Томос об автокефалии украинских раскольников может быть издан 9−11 октября 2018 года, заявил глава «Киевского патриархата» Михаил Денисенко, более известный под псевдонимом Филарет 1 октября в эфире украинского «Пятого канала», который принадлежит президенту Петру Порошенко.

«Сначала — решение о томосе, а потом уже мы договариваемся о созыве объединительного собора. Я думаю, что мы не будем затягивать созыв самого собора. Если томос будет принят 9−13 октября этого года, то в октябре мы можем созвать этот собор. Если же томос примут позже, то, конечно, соберем позже, но в этом году мы надеемся, что все это свершится», — считает Филарет.

Напомним, украинские раскольники открыто готовятся отнимать храмы у Украинской православной церкви. Захват Почаевской и Киево-печерской лавры запланирован на 14 октября — день основания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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