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В Донбассе от мин погибло 140 детей — ЮНИСЕФ

Общество

Опубликована страшная статистика

Киев, 1 октября 2018, 23:27 — REGNUM  С момента начала гражданской войны в Донбассе, от взрывов мин погибли 140 детей, сообщили в украинском представительстве Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 1 октября на официальной странице организации в социальной сети Twitter.

«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы угрожают жизням 220 тысяч детей на востоке Украины», — также сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Горловке на растяжке подорвались дети, трое из них погибли.

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Война в Донбассе
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