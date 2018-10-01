На Украине некому делать броню, сварщики в Польше — ЦИАКР

Киев, , 22:56 — REGNUM Предприятие Лозовский кузнечно-механический завод срывает поставки бронетехники в ВСУ, поскольку квалифицированные кадры уехали на заработки в Польшу, сообщили в пресс-службе Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) 1 октября на официальном сайте.

«Предприятие де-факто срывает государственный оборонный заказ, потому что Лозовая взяла деньги где-то на полсотни корпусов, но за это время, когда мы открыли границы, все сварщики из Лозовой уехали в Польшу. Из четырёх бригад остаётся де-факто одна, и даже если зарплату этим сварщикам поднять до 1000 евро, Лозовая не сможет варить корпуса с необходимой скоростью, хотя она была основой исполнения госзаказа касательно бронетранспортёров», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Иван Винник заявил, что правительство Украины в невыполнении оборонного заказа на 30%.

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