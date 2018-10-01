Венгрия должна за неделю отозвать консула из Закарпатья — МИД Украины

Киев, , 22:48 — REGNUM В течение ближайшей недели венгерский консул должен покинуть Закарпатье, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в видеообращении, опубликованном 1 октября в социальной сети Facebook.

«Я предложил министру иностранных дел Венгрии отозвать этого консула. Если это не будет сделано на этой неделе, соответственно направим ноту венгерской стороне о его высылке», — заявил дипломат.

Он отметил, что напряжение украинско-венгерских отношений использует в своих интересах Россия:

«Главное — это то, что Россия использует, и будет использовать эту ситуацию для дестабилизации в целом в Закарпатье, — вы помните об этих случаях поджогов и так далее, которые были организованы ФСБ из Приднестровья. Будут и другие, помните, как появилось в интернете море фейков сразу после этого видео. Мы должны осознавать», — считает Климкин.

По словам главы МИД Украины, страна поможет общине Закарпатья, «жестко и последовательно» перехватив инициативу у России.

Напомним, украинская прокуратура открыла уголовное дело по статье «Государственная измена» после публикации видео, на котором видно как граждане Украины получают венгерские паспорта в закарпатском городе Берегово.

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