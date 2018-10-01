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Медиа-евреев Украины обвинили в использовании языка «агрессора»

Общество

Украина, подобно Израилю, пытается возродить мёртвый язык

Медиа-евреев Украины обвинили в использовании языка «агрессора»
Василий Верещагин. Два еврея.1884

Киев, 1 октября 2018, 22:21 — REGNUM  Евреи, выступающие в украинских СМИ, поголовно используют русский язык, заявил глава общества «Просвита» Павел Мовчан 1 октября на пресс-конференции в издании «Укринформ».

"Я задаюсь вопросом: почему, прежде всего, евреи на Украине, которые представлены в информационном пространстве, ведут беседы исключительно на языке нашего оккупанта и нашего врага? Почему от Гордона до Рабиновичей, Спиваков, Червоненков и других — эти люди этнически признают, что они евреи, забывая о том, что государство Израиль состоялось только потому, что там согласились и избрали один язык — иврит. Вопреки логике, которая подсказывала, что абсолютное большинство говорило на идише… они сформировали на языковом фундаменте мощное государство. Почему те, кто понимают, что такое языковой вопрос для Украины игнорируют это и навязывают совершенно иные модели?», — возмутился Мовчан.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован законопроект, уравнивающий принадлежность к русской культуре и нацизм. Пока неизвестно, как его инициаторы трактуют феномен русскокультурных евреев на Украине.

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