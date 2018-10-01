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Мусорный коллапс в Челябинске заинтересовал Генеральную прокуратуру

Общество

В столицу Южного Урала направлена группа работников окружного управления Генпрокуратуры

Мусорный коллапс в Челябинске заинтересовал Генеральную прокуратуру
Иван Шилов © ИА REGNUM
Свалка

Челябинск, 1 октября 2018, 21:38 — REGNUM  Разбираться с мусорным коллапсом в Челябинск отправлена группа работников управления Генеральной прокуратуры России по Уральскому федеральному округу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Отправить прокурорских работников в Челябинск поручил заместитель генпрокурора России в УрФО Владимир Малиновский. На месте ответственные сотрудники должны будут проанализировать ситуацию, разобраться и принять необходимые меры. Действовать они будут совместно с областной прокуратурой.

Напомним, ранее по материалам облпрокуратуры СКР возбудил уголовные дела. А мэрия Челябинска отчиталась о том, что за неделю с улиц города был вывезен на полигоны двухнедельный объём мусора.

Мусорный коллапс возник в городе после 11 сентября. Тогда власти закрыли местную свалку, а вывозить отходы предложили на три загородных полигона. Порядка десяти перевозчиков в ответ отказались возить мусор. В итоге Челябинск превратился в свалку.

На смену перевозчикам-саботажникам пришли другие. В город были стянуты мусоровозы из муниципалитетов Челябинской области, а также из Екатеринбурга и Кургана. Постепенно завалы на улицах города разгребают.

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Мусорный коллапс в Челябинске
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