Австрия защитит оппозиционного журналиста от украинских властей

Вена, , 21:15 — REGNUM Главный редактор украинского оппозиционного издания Страна.ua Игорь Гужва получил убежище в Австрии, сообщил журналист 1 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Европейская страна официально и юридически признала политические репрессии, преследование журналистов, избирательное правосудие и политически мотивированную работу правоохранительных органов Украины с использованием механизмов государства в противоправных целях», — сообщил Гужва.

Журналист также отметил, что на решение австрийских чиновников пытался влиять президент Украины Петр Порошенко «через целый ряд противоправных механизмов и частных контактов на международных встречах».

Гужва отметил, что незаконные действия Порошенко могут стать предметом разбирательств в обозримом будущем.

Напомним, в начале 2018 года Игорь Гужва был объявлен в розыск на Украине. По мнению прокуратуры, журналист уклонялся от следствия по делу о взятке.

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