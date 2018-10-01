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На Урале осуждён бывший директор театра

Общество

Суд назначил ему четыре года условно и обязал уплатить крупный штраф

Челябинск, 1 октября 2018, 19:58 — REGNUM  В Челябинской области осуждён бывший директор учреждения «Новый художественный театр» Виталий Б. Суд признал его виновным по трём статям Уголовного кодекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Экс-директор признан виновным в присвоении более 3,1 млн рублей. Это было сделано путём подписания акта выполнения тех хозяйственных работ, которые на самом деле не проводились. Также в суде доказали получение им 10 тыс. рублей от представителя одной из фирм и злоупотребление должностными полномочиями.

Преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ и полиции. Обвиняемый признал свою вину в 11 эпизодах. Суд приговорил гражданина к четырём годам условно и обязал уплатить штраф — 275 тыс. рублей. Также удовлетворён иск о взыскании с него похищенных денег.

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