Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Азнавура

Москва, , 19:51 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким певца Шарля Азнавура, скончавшегося 1 октября в своем доме во Франции.

«Ушел из жизни Ш. Азнавур, — написал Медведев на странице в соцсети Facebook. — …Глубокие соболезнования близким певца, а также — всем многочисленным его поклонникам».

Глава правительства РФ напомнил, что исполнитель Азнавур являлся для всего мира «душой и голосом великих культур Франции и Армении».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября во Франции на 95-м году жизни скончался известный шансонье Шарль Азнавур. Трагедия произошла в жилом доме на юге страны.

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