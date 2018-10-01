Верховная рада готовит запрет оппозиционных телеканалов

Киев, , 19:55 — REGNUM Верховная рада Украины готовит законопроекты о запрете вещания телеканалов 112.ua и NewsOne, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщил 1 октября официальный сайт украинского парламента.

Таким образом, законодатели отреагируют на петицию о запрете «антиукраинской работы» телеканалов, которая собрала более 25 тыс. подписей.

«Я не раз на том акцентировал, что часть украинского информационного пространства оккупируется Российской Федерацией. К сожалению, некоторые СМИ себя ведут как информационные дирижеры, как оккупационный корпус агрессора, а не как свободные средства массовой информации», — отметил Парубий.

Политик отметил, что в ближайшее время подготовленные законопроекты будут рассмотрены Верховной радой.

«В условиях гибридной войны, которую ведет Российская Федерация… для них борьба за сердца и умы людей является не менее важной, чем борьба танками. И особенно в избирательный год…», — подчеркнул спикер украинского парламента.

Напомним, ранее СБУ обвинила оппозиционные телеканалы 112.ua и NewsOne в воспроизведении «клише российской пропаганды», а также «скрытым призывам к агрессивным действиям». При этом, в спецслужбе не объяснили точного значения данных определений.

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