В Адыгее – 29 долгожителей: в республике отметили День пожилых людей

Майкоп, , 19:31 — REGNUM 29 жителей Адыгеи, перешагнувшие порог в 100 лет, получили поздравления с Днем пожилых людей сегодня, 1 октября, от руководства региона, сообщили ИА REGNUM в министерстве труда и социального развития региона.

Сегодня в Адыгее проживают 29 жителей, которые уже отпраздновали свой сотый день рождения. Старейшей жительницей республики является Фатимет Беретарь — ей 112 лет.

Министр труда и социального развития Республики Адыгея Джанбеч Мирза сегодня, 1 октября, побывал у 100-летней жительницы Адыгеи Гошнаг Шефруковой. Он передал ей подарок по случаю праздника от имени главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.

Гошнаг Шефрукова отметила столетний юбилей в мае этого года. Она родилась в 1918 году в ауле Уляп, окончила пять классов школы. Много трудилась, в том числе и во время войны — она ветеран труда, участник трудового фронта.

Также от имени главы Республики Адыгея подарки и именные поздравления сегодня получат еще 28 жителей республики, которым исполнилось 100 и более лет.

Отметим, что международный День пожилых людей в регионе отмечается в рамках государственной программы Республики Адыгея «Социальная поддержка граждан». В рамках программы для поддержки жителей старше 100 лет выделяется 100 тыс. рублей.