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Вспышка менингита в Екатеринбурге: карантин снят

Общество

Гимназия №5 с 3 октября возобновит работу в прежнем режиме

Екатеринбург, 1 октября 2018, 19:24 — REGNUM  Гимназия №5 Екатеринбурга с 3 октября возобновляет работу в прежнем режиме. Соответствующая информация размещена на официальном сайте учреждения.

Последним днём карантина будет 2 октября. «С 03.10.2018 года начинаем учиться в обычном режиме без справок об эпидблагополучии адреса», — говорится в сообщении.

Напомним, карантин был введён в середине сентября. Этому предшествовала госпитализация нескольких учащихся с серозным менингитом.

Дети были переведены на дистанционное обучение. А врачи поспешили успокоить общественность, заявив, что эта форма менингита очень лёгкая, а подобные всплески характерны для начала учебного года и в 2018 году число заболевших даже ниже, чем было в 2017-м.

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Вспышки менингита
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