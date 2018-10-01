Вспышка менингита в Екатеринбурге: карантин снят

Екатеринбург, , 19:24 — REGNUM Гимназия №5 Екатеринбурга с 3 октября возобновляет работу в прежнем режиме. Соответствующая информация размещена на официальном сайте учреждения.

Последним днём карантина будет 2 октября. « С 03.10.2018 года начинаем учиться в обычном режиме без справок об эпидблагополучии адреса», — говорится в сообщении.

Напомним, карантин был введён в середине сентября. Этому предшествовала госпитализация нескольких учащихся с серозным менингитом.

Дети были переведены на дистанционное обучение. А врачи поспешили успокоить общественность, заявив, что эта форма менингита очень лёгкая, а подобные всплески характерны для начала учебного года и в 2018 году число заболевших даже ниже, чем было в 2017-м.