Врио астраханского губернатора ужаснулся сельским дорогам

Володарский, Астраханская область, , 19:22 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов 1 октября посетил ряд предприятий и объектов социальной сферы Володарского района. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, эта поездка стала первой для Морозова в новой должности. Ранее врио губернатора пообещал лично посетить все 11 астраханских районов.

Врио губренатора ознакомился с работой солнечной электростанции «Заводская», введённой в эксплуатацию в 2017 году, побывал в средней школе № 2, на катке и центральном стадионе, где проводят тренировки юные спортсмены.

Сергей Морозов обратил внимание на неудовлетворительное состояние межпоселковых дорог. Семь населённых пунктов периодически остаются отрезанными от региона: это Рабугорье, Блиново, Ново-Васильево, Ямное, Мешково, Сармантаевка и Мултаново. Общая численность проживающих в этих посёлках людей составляет семь тысяч человек.

«Если привести наши проблемные дороги в порядок, то эти сёла начнут развиваться, туда придёт бизнес, потому что муниципалитеты — инвестиционно привлекательные», — считает глава Володарского района Батыршин Миндиев.

По словам исполняющего обязанности председателя регионального правительства Расула Султанова, дорогу Козлово — Мултаново, на которой располагаются все «проблемные» населённые пункты, в 2019 году планировали засыпать щебнем.

«Это не выход. Даю вам поручение рассмотреть возможность включить на будущий год все труднодоступные автотрассы Володарского района в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги», — заявил врио губернатора Сергей Морозов.

Морозов также добавил, что впечатления от поездки в Володарский район у него остались «хорошие». По мнению главы региона, у этого муниципального образования есть перспективы развития.