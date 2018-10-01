Лахор и Карачи вошли в список городов с худшим воздухом в мире

Лахор, Пакистан, , 21:12 — REGNUM Согласно опубликованному агентством мониторинга качества воздуха Air Visual докладу, Карачи и Лахор вошли в список городов с самым плохим воздухом. По сообщению пакистанского информационного агентства Dunya News, столица провинции Панджаб, Лахор, заняла в списке четвертую строчку, а столица провинции Синд Карачи, одиннадцатую.

Согласно докладу, главной проблемой обоих городов является смог, осложняющий жизнь горожанам. Стоит отметить, что «лидером» списка худших с точки зрения качества воздуха была признана индийская Калькутта (штат Западная Бенгалия), за ней следуют Нью-Дели и Мумбаи (штат Махараштра).

Согласно докладу «Инициативы Пакистана по чистому воздуху», в 2017 году в Лахоре было зафиксировано только два дня с безопасным для здоровья воздухом.