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Лахор и Карачи вошли в список городов с худшим воздухом в мире

Общество

Города Пакистана и Индии возглавили рейтинг городов с самым загрязненным воздухом

Лахор, Пакистан, 1 октября 2018, 21:12 — REGNUM  Согласно опубликованному агентством мониторинга качества воздуха Air Visual докладу, Карачи и Лахор вошли в список городов с самым плохим воздухом. По сообщению пакистанского информационного агентства Dunya News, столица провинции Панджаб, Лахор, заняла в списке четвертую строчку, а столица провинции Синд Карачи, одиннадцатую.

Согласно докладу, главной проблемой обоих городов является смог, осложняющий жизнь горожанам. Стоит отметить, что «лидером» списка худших с точки зрения качества воздуха была признана индийская Калькутта (штат Западная Бенгалия), за ней следуют Нью-Дели и Мумбаи (штат Махараштра).

Согласно докладу «Инициативы Пакистана по чистому воздуху», в 2017 году в Лахоре было зафиксировано только два дня с безопасным для здоровья воздухом.

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Зарубежная хроника
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