МАК выяснит причины крушения вертолета Robinson в Иркутской области

Иркутск, , 19:20 — REGNUM Расследованием причин крушения вертолета Robinson в Бодайбинском районе Иркутской области займется специальная комиссия, созданная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК). Об этом говорится в сообщении комитета, опубликованном 1 октября 2018 г.

«МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Иркутской области потерпел крушение вертолёт Robinson. По предварительным данным, в результате инцидента погибли 2 человека. Трагедия произошла близ города Бодайбо.

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