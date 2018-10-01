В День пожилых людей на Тамбовщине проходят экскурсии, встречи, концерты

Тамбов, , 19:14 — REGNUM В Тамбовской области сегодня, в Международный день пожилых людей, по традиции проходят различные мероприятия информационно-разъяснительной и культурной направленности, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В интернатах организованы информационно-разъяснительные встречи с представителями органов государственной власти, Пенсионного фонда России, управления Роспотребнадзора, управления социальной защиты и семейной политики области, управления здравоохранения области, иных государственных организаций, активистами общественных организаций области. В них планируют участие более 6 тысяч человек.

В рамках акции «Социальный туризм по родному краю» пожилые люди посетят музей-усадьбу Вернадского, храмы Мичуринска и Сампурского района, Мамонтову пустынь. Во всех учреждениях социального обслуживания пройдут литературные и музыкальные вечера, концерты.

Каждое учреждение сферы социальной защиты населения области отмечает этот праздник по-своему, но главной задачей для всех остается особая забота о людях старшего поколения. И Международный день пожилых людей — это прекрасная возможность сказать людям серебряного возраста слова благодарности за их многолетний труд, за вклад в развитие области, за опыт, доброту и мудрость.

Региональная политика в Тамбовской области нацелена на активное долголетие и заботу о старшем поколении, которое составляет третью часть населения области. Губернатор Александр Никитин неоднократно подчёркивал, что власть делает всё возможное для улучшения жизненных условий представителей старшего поколения.

В областном управлении социальной защиты и семейной политики рассказали, что для пожилых людей на Тамбовщине существует система льгот. В первом полугодии 2018 года меры по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены более 230 тыс. ветеранов войны и труда. На эти цели израсходован 1,25 млрд рублей. Более 6 тыс. граждан, достигших возраста 70 лет и старше, получили компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт на общую сумму 3,6 млн рублей. Субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили более 23 тыс. человек.

За последние 10 лет около 6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Тамбовской области, улучшили жилищные условия. На эти цели направлено более 5 млрд рублей за счет средств федерального бюджета. В этом году такую выплату получил 51 ветеран.

Современная демографическая ситуация ставит перед государством и обществом задачи, направленные не только на обеспечение основных потребностей граждан старшего поколения, но и на создание условий для их активного участия в социально-политической жизни. В регионе утвержден межведомственный план первоочередных мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения на территории Тамбовской области на 2017−2020 годы, направленный на совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитие гериатрической службы, формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения, развитие современных форм социального обслуживания и рынка социальных услуг.

Управление социальной защиты и семейной политики области регулярно проводит различные мероприятия, которые направлены на поддержку пенсионеров и разнообразие их досуга. К этой работе активно подключается и некоммерческий сектор.

В области широко начали применяться технологии «Стационар на дому» и «Предоставление сиделки». Эти формы услуг обеспечивают квалифицированный уход за гражданами в домашних условиях. С начала года услугами воспользовались 709 человек.

Доступность социальных и медицинских услуг для граждан из отдаленных сельских поселений области обеспечивается специальными мобильными бригадами. Для граждан пожилого возраста действует программа социального туризма: организуются экскурсионные поездки, проводятся тематические экскурсии в музеи и на выставки. Ежегодно пожилые люди участвуют в культурно-образовательных акциях «Ночь в музее» и «Ночь искусств». А с прошлого года на территории области проводятся фестивали творчества пожилых людей «Сиреневый май» для проживающих в интернатах области и «Скажу спасибо я годам!» для граждан, обслуживаемых на дому.

Также в области ведется активная работа по обучению компьютерной грамотности людей старшего поколения. В 2017 году обучены 362 пенсионера, в 2018 году обучение пройдут ещё 358 человек.