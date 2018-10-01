На Тамбовщине открылся первый медиафорум волонтеров «Готов к победам»

Тамбов, , 19:02 — REGNUM В Тамбовской области впервые проходит медиафорум для добровольцев ЦФО «Готов к победам» движения «Волонтёры Победы», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В нём принимают участие более 150 человек.

Слёты волонтёров ЦФО, которые занимаются сохранением исторической памяти, проходят в Тамбове уже много лет, однако формат медиафорума выбран организаторами впервые. Масштабно провести мероприятие позволил президентский грант, который получили руководители тамбовского отделения движения «Волонтёры Победы» в этом году. Сумма гранта составила более 850 тыс. рублей.

Образовательный слёт патриотических объединений Центрального федерального округа рассчитан на два дня. Губернатор Александр Никитин поздравил его участников с открытием медиафорума и пожелал им плодотворной работы и новых успехов в благородном деле.

«За относительно небольшой промежуток времени вы добились больших результатов в сфере сохранения исторической памяти, популяризации достижений России, создании просветительского и позитивного контента. Уверен, что вы успешно справитесь со всеми задачами, которые подготовили для вас организаторы форума. А полученные знания сможете максимально эффективно применить в практической деятельности», — отметил глава региона в приветственном письме.

В рамках форума волонтёрам предстоит пройти интерактивную образовательную программу, направленную на развитие компетенций и навыков в сфере медиа, обменяться опытом и проработать новый проект движения «Медиапобеда».

ИА REGNUM напоминает, Всероссийский образовательный форум «Готов к победам» включён в План мероприятий года добровольца (волонтёра) и реализуется с использованием средств Фонда президентских грантов. Организаторы форума — Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр» и Дирекции Года добровольца (волонтёра).