«Они пережили — и мы переживём»: фильм о ровесниках века сняли в России

Великий Новгород, , 18:55 — REGNUM Истории ровесников революции — людей, которым в 2017 году исполнилось 100 лет, — собрали в своём документальном проекте «Дети 1917 года» фотограф, продюсер Михаил Мордасов, главный редактор журнала Russian Life Пол Ричардсон и журналист Надежда Гребенникова. В рамках проекта был снят документальный фильм «Переживём», премьера которого 30 сентября состоялась в Великом Новгороде.

В фильм вошли истории семи героев проекта из 22, с которыми на протяжении года общались его авторы. Это столетние жители России, Белоруссии, Польши, Финляндии — те, кто в 1917 году родились на территории Российской империи.

«Мне было безумно интересно погрузиться в историю страны и увидеть её глазами людей, которые жили в той стране, которой уже нет. Когда мы думали о проекте к 100-летию революции, были разные идеи, но потом мы решили, что самым интересным будет прожить эту историю вместе с людьми, посмотреть эти сто лет через судьбы людей, которые родились в год революции», — сообщил ИА REGNUM Михаил Мордасов.

Все герои очень разные — кто-то абсолютно безграмотен, а одна из героинь объездила полмира и была на коронации Елизаветы II. Среди героев — Мария Рябцова из Санкт-Петербурга, к которой команда фильма попала прямо на празднование 100-летнего юбилея. А к Елизавете Лакеевой ездили в деревню в Нижегородскую область.

«Она живёт одна, к ней приходит помогать её племянница, которая живёт в соседней деревне. Три раза в неделю — через поле, восемь километров пути — приходит соцработник. До последнего времени она сама топила печь, сейчас ей стало сложнее с этим справляться», — рассказал на премьере фильма Михаил Мордасов.

Каждый из героев делился своим рецептом долголетия. Елизавета Лакеева, например, сказала: «Питание — самое главное. Я не кушаю ничего грубого и на диете годов 40».

«Все наши герои жаждут жить. Они чувствуют, что нужны миру, нужны своим родственникам. И это даёт им силы жить. Эти люди пережили очень сложное время: они родились в год революции, они пережили две войны, коллективизацию, раскулачивание и сталинские репрессии, послевоенный голод, 90-е. И живут сейчас. Они всё это пережили — значит, и мы тоже переживём», — отметил Михаил Мордасов.

По его словам, продолжением проекта станет передвижная выставка, а также публикации книги обо всех 22 героях проекта на русском языке. Пока удалось собрать средства через краудфандинг только на англоязычное издание и электронную версию книги на русском языке.

Фильм «Переживём» в мае 2018 года впервые показали в Москве, 29 сентября состоялась его премьера в Санкт-Петербурге. В октябре документальный проект продолжит путешествие по России: создатели фильма договорились о показах в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Москве, Краснодаре и Сочи.