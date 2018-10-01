Онкоцентр в Калининградской области построит подмосковная компания

Калининград, , 18:37 — REGNUM

Объявлен победитель проекта строительства онкоцентра в Калининградской области. Всего на участие в закупке было подано три заявки, одна из которых признана не соответствующей документации об аукционе, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. Цена контракта составляла более 4,266 млрд рублей. В ходе торгов произошло снижение на 1,5%, в результате чего предложенная цена составила 4,202 млрд рублей.

Онкологический центр разместится в поселке Родники Гурьевского городского округа, недалеко от Калининграда на участке в 5 гектаров.

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Структура будущего онкоцентра включает современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных.

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Штатная численность сотрудников лечебного учреждения по предварительным подсчетам составит 558 человек, в том числе 68 врачей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема строительства онкоцентра в Калининградской области поднималась 26 сентября в Совете федерации и на встрече главы Совфеда Валентины Матвиенко с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Тем временем региональный Минздрав отчитался, что только в 2017 году медучреждения Калининградской области закупили оборудование на 4,3 млрд руб. Сама Калининградская область, утверждают в региональном правительстве, в десятке регионов России с самыми развитыми цифровыми технологиями в здравоохранении.

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