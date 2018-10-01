Рособрнадзор начинает масштабную проверку профпригодности учителей

Москва, , 18:35 — REGNUM Рособрнадзор в октябре 2018 года начинает масштабную проверку профессиональной пригодности российских учителей. Об этом сегодня, 1 октября, сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Проверка затронет 18 тыс. учителей из 45 регионов страны. Специалисты Рособрнадзора изучат, насколько хорошо педагоги знают свой предмет, принципы подачи материала детям, умеют ли они верно оценивать ответы и решения своих учеников. Также при оценке профпригодности будут учитываться и другие критерии.

По задумке Рособрнадзора, данное исследование дополнит систему оценки качества образования в России.

«Они станут еще одним направлением работы по формированию единого образовательного пространства», — рассказал Музаев.

Для проведения проверки в каждом регионе будут организованы специальные площадки, где учителя будут выполнять задания по единым материалам, разработанным на федеральном уровне.

В фокусе особого внимания Рособрнадзора такие предметы, как русский язык, литература, математика, информатика, история, обществознание, экономика, право, а также предметы Россия в мире, родной язык и родная литература, основы духовно-нравственной культуры народов России.

В ведомстве заверили, что по итогам проверки никто уволен не будет и никаких рестрикций не предполагается.

В 2019 году будут проводиться аналогичные проверки для учителей по другим дисциплинам.