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Люди несут цветы на площадь Азнавура в Ереване в память о великом певце

Общество

Сотни людей пришли на площадь, чтобы отдать дань уважения великому шансонье

Люди несут цветы на площадь Азнавура в Ереване в память о великом певце
Иллюстрация: Стоп-кадр прямого эфира azatutyun.am
Цветы и свечи на площади Шарля Азнавура в Ереване

Ереван, 1 октября 2018, 18:28 — REGNUM  На площади Шарля Азнавура в центре Ереване проходит траурная церемония в память о Национальном герое Армении Шарле Азнавуре. Сотни людей пришли на площадь, чтобы отдать дань уважения великому шансонье.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 октября, с своём доме на юге Франции скончался 94-летний известный шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур. Соболезнования в связи с кончиной певца выразили президент Франции и премьер-министр Армении.

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